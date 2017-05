In baza ordonantei de retinere, cei doi barbati au fost incarcerati in arestul I.P.J. Suceava.

Doi barbati au fost retinuti pentru marturie mincinoasa. Miercuri, politistii Biroului Investigatii Criminale Falticeni au dispus efectuarea urmaririi penale fata de un barbat de 38 de ani, din municipiul Falticeni si unul de 48 de ani, din comuna Dolhesti, pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa constand in aceea ca, fiind audiati la Tribunalului Suceava in calitate de martori, intr-o cauza penala privind pe un inculpat de 40 de ani din comuna Vadu Moldovei, trimis in judecata de D.I.I.C.O.T. Suceava pentru savarsirea infractiunilor de "trafic de minori" si "proxenetism", cei doi au facut afirmatii mincinoase. In cauza s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore a celor doi suspecti, urmand ca, joi, sa fie prezentati la Parchetul de pe Langa Judecatoria Falticeni pentru luarea unei masuri preventive. In baza ordonantei de retinere, cei doi barbati au fost incarcerati in arestul I.P.J. Suceava.