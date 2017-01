Cei doi au fost incarcerati in Penitenciarul Botosani.

Doi barbati condamnati la inchisoare, prinsi de politistii suceveni. Marti, Politia orasului Salcea a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii din 17 ianuarie, privind pe un barbat de 42 de ani, din localitate, condamnat de Judecatoria Suceava la pedeapsa de 11 luni si 20 de zile de inchisoare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier. Cel in cauza a fost identificat de politisti pe raza localitatii Plopeni, fiind retinut si incarcerat in Penitenciarul Botosani. Tot marti, politistii Serviciului Investigatii Criminale Suceava l-au identificat pe un barbat de 32 de ani, din municipiul Suceava, fata de care, in data de 17 ianuarie, Judecatoria Suceava a emis mandat de executare a pedepsii inchisorii, fiind condamnat la 3 ani si 8 luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala. Cel in cauza a fost identificat de politisti pe raza localitatii de domiciliu, fiind retinut si incarcerat in Penitenciarul Botosani.