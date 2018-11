Doi barbati din Campulung Moldovenesc au ajuns la spital arsi pe fata cu acid sulfuric

Doi barbati din municipiul Campulung Moldovenesc au ajuns la spital arsi pe fata cu acid sulfuric. Accidentul s-a petrecut intr-un service auto de pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, marti dupa amiaza. Patronul atelierului de reparatii auto, un barbat de 35 de ani, se afla impreuna cu un angajat, in varsta de 22 de ani, in service si curatau instalatia de incalzire a unui autoturism. La un moment dat, cei doi au introdus in instalația de incalzire a autoturismului o substanta de curatare, care avea in compozitie acid sulfuric. Acestia au introdus aer cu ajutorul unui compresor cu furtun, moment in care substanta a iesit din instalatie si i-a stropit pe cei doi la nivelul ochilor si fetei.

Barbatii s-au prezentat la Spitalul Municipal Campulung Moldovensc, unde au fost diagnosticati cu cu "arsura chimica faciala si oculara bilaterala cu substanta chimica - acid sulfuric". Victimele au ramas internate in unitatea medicala.

In aces caz au fost sesizati politistii care au deschis o ancheta si fac cercetari privind infractiunilor de "neluare a masurilor legale de securitate si sanatate in munca", "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca", si "vatamare corporala din culpa".

De asemenea, in acest caz au fost sesizati si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Suceava.