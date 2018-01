Doi barbati din Vatra Dornei au fost retinuti dupa ce au fost prinsi cu tigari de contrabanda FOTO

Cei doi barbati au fost retinuti pentru 24 de ore si incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca miercuri, sa fie prezentati Parchetuui de pe langa Judecatoria Vatra Dornei pentru stabilirea unor masuri preventive.

Marti, in jurul orei 20.00, un echipaj de politie rutiera, aflat in control pe DN 17 Iacobeni, cu aparatul radar din dotare, a inregistrat autoturismul Audi care circula din directia Suceava catre Vatra Dornei, cu viteza de 74 km/h. Intrucat soferul nu a oprit, s-a procedat la efectuarea urmariri autoturismului in cauza, acesta fiind in cele din urma depistat si oprit pe strada 22 Decembrie, din municipiul Vatra Dornei. Politistii au stabilit ca autoturismul respectiv a fost condus de un localnic de 38 de ani iar in interior se mai afla, in calitate de pasager, un barbat de 34 de ani din acceasi localitate. In urma controlului autoturismului, politistii au identificat, in portbagaj, 2.990 pachete cu tigari netimbrate, bunuri pentru care cei doi localnici nu au putut prezenta documente justificative. Tigarile, in valoare de circa 33.000 de lei, au fost confiscate, iar autoturismul, in valoare de aproximativ 3.500 de euro, a fost indisponibilizat la sediul politiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, cei doi barbati fiind retinuti pentru 24 de ore si incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, miercuri, sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei pentru stabilirea unor masuri preventive.