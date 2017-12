Doi barbati, prinsi vanzand ilegal pomi de Craciun

Cei 30 de pomi de Craciun in valoare de circa 600 lei au fost confiscati si predati Ocolului Silvic Dolhasca.

Brazi de Craciun confiscati de politistii suceveni.In timpul executarii serviciului, joi dupa-amiaza, o patrula din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ipotesti a identificat la intersectia DJ 208A Rusi Manastioara, cu drumul neclasificat sat Reuseni, din comuna Udesti, un barbat de 38 de ani si un tanar de 23 de ani, ambii din comuna Slatina, care comercializau pomi de Craciun. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, cei doi barbati nu detin documente de provenienta si comercializare a pomilor de Craciun, motiv pentru care, s-a procedat la sanctionarea contraventionala a barbatului de 38 de ani cu amenda in cuantum de 500 lei si confiscarea celor 19 pomi de Craciun din specia molid si brad, iar tanarul de 23 de ani a fost sanctionat contraventional cu aceeasi suma, cei 11 pomi de Craciun, specia molid si brad fiind ridicati. Astfel, cei 30 de pomi de Craciun in valoare de circa 600 lei, au fost confiscati si predati Ocolului Silvic Dolhasca."Politistii atrag inca o data atentia cu privire la respectarea legislatiei in domeniul silvic si solicita cetatenilor sa dea dovada de responsabilitate si spirit civic si sa sesizeze de indata politia atunci cand i-au la cunostinta despre acte ilicite in ceea ce priveste exploatarea, transportul,depozitarea sau comercializarea de material lemnos de orice natura, in special a brazilor de Craciun. ", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant I.P.J. Suceava.