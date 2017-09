Doi barbati s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost prinsi la braconaj. Duminica seara, o patrula din cadrul Politiei orasului Dolhasca, a surprins in flagrant un barbat de 46 de ani din comuna Dolhesti si unul de 50 de ani din localitate, in timp ce pescuiau in apele raului Siret, cu plase de tip crasnic. Cei doi au fost condusi la sediul politiei, ocazie cu care, uneltele de pescuit au fost ridicate pentru cercetari. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "detinerea sau folosirea la pescuit de catre persoane neautorizate a navoadelor sau alte unelte de pescuit comercial" ce va fi solutionat procedural.