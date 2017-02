Doi barbati s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au urcat la volan fara permise de conducere. Miercuri, in jurul orei 08.00, pe D.J. 177A, in localitatea Doroteia, orasul Frasin a fost oprit pentru control autoturismul condus de un barbat de 58 ani, din comuna Ostra, al carui permis de conducere a fost anulat din 16 octombrie 2016. Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Miercuri, in urul orei 16.20, pe strada Eracle Porumbescu, din municipiul Radauti a fost oprit in trafic autoturismul condus de un barbat de 38 ani, din comuna Arbore, care nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.