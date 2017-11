Doi batausi au fost saltati de mascati, la Vicovu de Sus

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, ce va fi solutionat procedural.

Batausi imobilizati de mascati. Sambata noapte, Politia orasului Vicovu de Sus a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, doi barbati de 28 si 37 de ani, ambii din comuna Straja, au fost victimele unor agresiuni. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca cei doi barbati au fost loviti cu pumnii de un tanar de 27 de ani, din comuna Straja si unul de 25 de ani, din orasul Vicovu de Sus. Ultimul dintre agresori era in stare avansata de ebrietate. Intrucat scandalagii se manifestau agresiv si recalcitrant, politistii Serviciului pentru Actiuni Speciale Suceava prezenti la fata locului, i-au imobilizat si incatusat, fiind condusi la sediul politiei pentru cercetari, ocazie cu care, in baza probatoriului administrat, s-a dispus retinerea acestora pentru 24 de ore. Duminica indivizii au fost prezentati prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, in vederea stabilirii unor masuri preventive. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "lovire sau alte violente" si "tulburarea ordinii si linistii publice", ce va fi solutionat procedural.