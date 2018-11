Doi batrani din Suceava, gasiti decedati in propria casa, intoxicati cu gaz

Descoperirea macabra a fost facuta chiar de fiul celor doi.

Doi batrani din Suceava au fost gasiti morti in propria locuinta dupa ce s-au intoxicat cu gaz. Cel care a facut macabra descoperire, duminica dupa amiaza, a fost fiul lor, care a venit la casa parintilor din cauza ca acestia nu raspundeau la telefon. Batranii, in varsta de 77 ani si 81 de ani, locuiau singuri in municipiul Suceava, intr-o casa avand ca sistem de incalzire o soba cu arzator pe gaz. Ajuns la casa parintilor, fiul a constatat ca usile sunt incuiate pe interior si nu raspundea nimeni. In momentul in care barbatul s-a uitat pe una din ferestre, l-a vazut pe tatal sau in pat. Cum batranul nu a reactionat la bataile in geam ale fiului si la apelul telefonic, fiul s-a deplasat in garaj de unde a luat o ranga cu care mai apoi a fortat usa principala de acces in locuinta. Dupa ce a reusit sa patrunda in locuinta i-a gasit pe ambii parinti decedati, in camere diferite, fiecare in patul sau. Cel mai probabil, cei doi au murit in somn, pe timpul noptii. Fiul a sunat la 112 si a cerut ajutor. Acesta a declarat politistilor ca in momentul in care a patruns in locuinta a simtit un miros puternic intepator, in soba arzatorul era aprins iar subarul se afla in pozitia inchis. La o prima examinare din punct de vedere criminalistic, pe corpul persoanelor decedate nu au fost identificate urme de violenta care sa creeze suspiciuni cu privire la comiterea vreunei infractiuni de natura penala. De asemenea din locuinta nu se reclama sustragerea de bunuri sau valori si nici nu se observa urme de ravasire, usile si ferestrele fiind gasite de catre reclamant in pozitia inchis, asigurate pe interior.Cadavrele au fost transportate la Morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.