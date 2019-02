Doi batrani si-au pierdut viata in accidente rutiere in municipiul Campulung Moldovenesc, la diferenta de cateva minute

Doi batrani si-au pierdut viata in accidente rutiere in municipiul Campulung Moldovenesc, vineri seara. Primul accident mortal a avut loc pe strada Calea Bucovinei, in jurul orei 18.00. Un tanar de 19 ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, in timp ce conducea autoturismul marca Suzuki, avand directia de deplasare Vatra Dornei - Suceava, a surprins si accidentat un barbat de 74 de ani, din aceeasi localitate, care se afla in traversarea strazii printr-un loc nepermis. In urma impactului foarte puternic, pietonul a decedat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care a fost condus la spital unde i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

In jurul orei 18.10, un tanar de 21, din orasul Flamanzi, judetul Botosani, in timp ce conducea autoutilitara marca VW Crafter pe strada Calea Transilvaniei, din municipiul Campulung Moldovenesc, din directia Suceava spre Vatra Dornei, in apropierea trecerii pentru pietoni din zona intersectiei cu strada Gheorghe Doja, a surprins si accidentat un barbat de 77 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, care traversa regulamentar drumul public pe marcajul pietonal.

In urma impactului pietonul a fost proiectat pe carosabil suferind leziuni grave, fiind ulterior declarat decedat de catre echipajele medicale sosite la fata locului.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in ambele cazuri dosar penal sub aspectul savarsirii infractinii de ucidere din culpa.