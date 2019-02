Doi botosaneni retinuti dupa ce au furat bani de la mai multi batrani din Suceava

In anul 2018, la nivelul judetului Suceava au fost sesizate 185 de furturi din genti si buzunare

Doi botosaneni au fost retinuti dupa ce au furat bani, aproximativ 6.000 lei, de la mai multe persoane varstnice din Suceava. Potrivit politistilor, la sfarsitul anului 2018 si inceputul anului 2019, mai multe persoane varstnice au fost victime ale unor infractiuni de furt din buzunare sau furturi de sacose si bagaje. Persoanele varstnice erau acostate in zona farmaciilor sau magazinelor.

In data de 28 decembrie, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata de catre o femeie de 81 de ani, din comuna Dumbraveni, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta i-a sustras 1.000 lei din buzunarul hainei.

Echipa operativa din cadrul B.I.C. Suceava a constatat ca in timp ce batrana statea la rand pentru a-si cumpara medicamente de la o farmacie de pe bulevardul George Enescu, persoane necunoscute i-au sustras din buzunarul hainei cu care era imbracata suma de aproximativ 1.000 lei.

In data de 15 ianuarie, un barbat de 77 de ani din comuna Mitocul Dragomirnei s-a deplasat la o farmacie situata pe strada Universitatii, din municipiul Suceava pentru a-si cumpara medicamente.

In intervalul orar 10.50-11.00 in timp ce astepta la rand in farmacie, persoane necunoscute i-au sustras din buzunarul exterior al gecii un portofel in care avea aproximativ 1.000 de lei in diferite bancnote.

In data de 15 ianuarie, o femeie de 82 de ani din comuna Moara, s-a deplasat la un bancomat din municipiul Suceava, bulevardul George Enescu, pentru a scoate bani de pe card.

Femeia a scos de la bancomat succesiv sumele de 2.500 lei si apoi 1.500 lei, pe care i-a pus intr-o sacosa din plastic. Apoi s-a asezat din nou la rand la bancomat, pentru ca a hotarat sa scoata si restul banilor ramasi pe card.

In timp ce astepta in fata bancomatului, de aceasta s-a apropiat un barbat, care a incercat sa intre la rand in fata ei. Dupa ce a fost apostrofat sa respecte randul de catre persoanele aflate in spate, barbatul a plecat, moment in care batrana a constatat ca sacosa avea fundul rupt, iar suma de 4.000 lei disparuse din interiorul acesteia.

Potrivit politistilor, de asemenea, in cursul lunii ianuarie au mai fost sesizate si alte fapte de furt in dauna unor persoane varstnice, pejudiciile fiind mai mici, bunurile sustrase fiind sacose sau bagaje nesupravegheate.

In urma cercetarilor efectuate, la data de 29 ianuarie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Suceava -Biroul de Investigatii Criminale au dispus retinerea unui barbat de 60 de ani din judetul Botosani sub aspectul comiterii infractiunii de furt.

Ulterior, politistii au extins cercetarile si in urma investigatiilor efectuate si a probatoriului administrat, la data de 04 februarie, au dispus retinerea unei femei de 44 de ani, din municipiul Botosani, sub aspectul comiterii infractiunii de "furt".

Potrivit lui Ionut Epureanu, purtatorul de cuvant IPJ Suceava, in anul 2018, la nivelul judetului Suceava au fost sesizate 185 de fapte de furt din genti si buzunare, in scadere cu trei fata de anul 2017.