Doi cetateni turci care au incercat sa intre ilegal in tara, depistati de politistii de frontiera suceveni

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere ilegala a frontierei de stat, iar conform acordului de readmisie dintre Comunitatea Europeana si Ucraina, cei doi barbati au fost predati autoritatilor de frontiera ucrainene, in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun.

La nivelul Sectorului P.F. Vicovu de Sus - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei s-a declansat o actiune pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, in zona de responsabilitate. Astfel, duminica dimineata, oamenii legii au depistat doua persoane care se deplasau pe jos, dinspre frontiera de stat catre interiorul tarii. Persoanele, care nu vorbeau limba romana, au fost duse la sediul sectorului PF, pentru cercetari. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca cei in cauza sunt cetateni turci, cu varste de 52, respectiv 17 ani. Din primele verificari a rezultat faptul ca persoanele au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat din Ucraina in Romania cu intentia de a ajunge intr-o tara din Spatiul Schengen. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere ilegala a frontierei de stat, iar conform acordului de readmisie dintre Comunitatea Europeana si Ucraina, cei doi barbati au fost predati autoritatilor de frontiera ucrainene, in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun.