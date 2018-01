Doi copii din Liteni au fost accidentati de o masina in timp ce se dadeau cu sania

Doi copii de 11 si 12 ani au fost grav raniti dupa ce ai fost accidentati de o masina in timp ce se aflau la sanius. Copiii se dedeau cu sania pe un drum secundar dar la un moment dat au patruns pe strada principala, unde au fost loviti de o masina care se deplasa regulamentar. Accidentul s-a petrecut sămbătă dupa amiaza, iar soferul este un tanar de 26 de ani, din orasul Liteni. In timp ce conducea autoturismul pe strada Principala, din sat Silistea, oras Liteni avand directia de deplasare spre centrul orasului, la intersectia cu strada Teisor s-a trezit in fata masinii cu cei doi copii, care se deplasau pe sanie in sir si care au patruns in strada principala fara sa se asigure corespunzator. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a celor doi minori.Ei au fost transportati de urgenta la Spitalul Judetean Suceava, unde au ramas internati. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ si i-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.