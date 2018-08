Doi copii si mama lor, raniti intr-un accident rutier provocat de un sofer baut, la Vicovu de Sus FOTO

Accident rutier cu trei raniti, la Vicovu de Sus, luni noapte, din cauza unui sofer baut. Un sofer de 23 de ani, din localitate, pe nume Nistor Vasile, in timp ce conducea autoturismul marca Audi A6, pe strada Calea Cernauti, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, nu a pastrat distanta regulamentara, intrand in coliziune fata-spate cu autoturismul marca Mercedes, condus de catre un localnic in varsta de 31 de ani. In urma impactului, rezultat ranirea pasagerilor din autoturismul care circula regulamentar. Vehiculul in care se afla o familie, parintii si doi copii, s-a rasturnat, fiind ranita mama, o tanara de 28 ani, si cei doi copii de 3 si 5 anisori. Ei au fost transportati la spital, insa din fericire nu au fost grav raniti. Conducatorul autoturismului marca Mercedes a fost testat cu aparatul alcooltest marca rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Nistor Vasile a fost testat si el cu aparatul alcooltest, rezultand o alcoolemie de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. El s-a ales cu dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si vatamare corporala din culpa.