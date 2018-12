Doi copii si parintii lor au ajuns la spital intoxicati cu monoxid de carbon. Este vorba despre o familie din satul Bursuceni, comuna Veresti. Totul s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi. Toti patru dormeau intr-o singura camera, iar intr-o cladire separata, din aceeasi gospodarie, bunica copiilor. In jurul orei 02.00, proprietarul locuintei, un barbat de 26 de ani, a simtit in camera miros puternic de fum si a iesit afara din camera. Acesta a strigat-o pe mama sa, bunica copiilor, dupa care a cazut pe sol. Femeia a intervenit si i-a scos din camera pe cei doi copii de trei si patru ani si pe mama acestora, o femeie de 24 de ani. De asemenea, aceasta a sunat la 112. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale care au transportat victimele la UPU Suceava. Proprietarul locuintei a declarat ca a cumparat in urma cu aproximativ o saptamana o soba din terecota mobila, pe care a montat-o in dormitorul in care dormeau toti patru. Pompierii au stabilit drept sursa inhalarii monoxidului de carbon soba din teracota la care s-a folosit in mod necorespunzator mecanismul de blocare a tirajului pentru evacuarea fumului(subar), accentuat de rafalele de vant, care bateau direct spre cosul de fum la care era racordata soba.