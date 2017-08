Doi dintre agresorii de la terasa din Falticeni au fost arestati preventiv

Doi dintre protagonistii bataii cu sabii de la restaurantul Imperial din Falticeni au fost arestati preventiv dupa ce anterior au fost retinuti pentru 24 de ore. Cei doi sunt acuzati de tentativa de omor. In urma administrarii materialului probator, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Constantin Musca pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor, raportat la port sau folosire fara drept de obiecte periculoase, tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere si fata de Gheorghe Nechifor pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor, port sau folosire fara drept de obiecte periculoase, tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere, precum si retinerea acestora pentru o durata de 24 ore, cei in cauza fiind introdusi in C.R.A.P. al I.P.J. Suceava. Sambata cei doi inculpati au fost prezentati Tribunalului Suceava cu propunerea de arestare preventiva, instanta emitand mandate de arestare pentru 30 de zile pentru cei doi. Cei doi s-au batut joi noapte cu alti interlopi din Falticeni, in incaierare folosindu-se pari si sabii. Scenele violente au avut loc pe terasa restaurantului Imperial, din municipiul Falticeni. Doi barbati de 43 si 49 de ani, Gheorghe Nechifor si Constantin Musca serveau masa cand pe terasa au intrat doi tineri de 25 de ani, George L. si Lucian A. si au venit direct catre ei. Cei patru s-au luat la cearta iar apoi la bataie iar barbatii care stateau la masa au scos din pungi pari si sabii. A urmat o incaierare in care au zburat scaune si alte obiecte de pe terasa cu pricina iar cei patru s-au lovit cu parii dar si cu sabiile, chiar sub ochii angajatilor barului, care au sunat speriati la 112. La fata locului au ajuns politisti dar si mascati de la Intervetie Rapida, care au calmat in final spiritele. Doi dintre protagonistii scandalului au ajuns la Spitalul Falticeni cu plagi taiate de sabie, unul la nivelul capului, celalat la un brat, fiindu-i sectionat si un tendon. Managerul Spitalului Falticeni, Vlad Morariu, cel care s-a ocupat de cei doi raniti spune ca acestia nu erau in stare grava si nu au necesitat internarea in spital. Cei doi tineri raniti au primit ingrijiri de specialitate apoi toti cei patru au fost dusi la audieri la Politie. Se pare ca cei patru s-ar fi luat la bataie din cauza unor bani proveniti din traficul cu tigari de contrabanda.