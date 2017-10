Doi dintre copiii raniti in accidentul de la Cornu Luncii au fost externati din spital. Fetita de 10 ani si mama ei sunt in stare foarte grava VIDEO MEDICI

UPDATE: Sotia preotului are tendinta de a schita miscari ale mainilor si picioarelor, semn ca isi revine. Fetita de 10 ani, ranita grav in accident, cu leziuni cranio-cerebrale, continua sa fie mentinuta in viata cu ajutorul aparatelor iar starea ei se inrautateste de la o zi la alta.

Cei doi copii raniti mai usor in accidentul de la Cornu Luncii, baiatul de 3 ani si fetita de 8 ani, au fost extrenati din spital. Directorul medical al Spitalului Judetean Suceava, Doina Elena Ganea, a declarat ca acestia au primit consiliere psihologica de la un cadru de specialitate al unitatii sanitare, psihologul Geanina Carlan, si vor continua sa fie consiliati, la fel ca si rudele foarte apropiate, pentru ca nu se stie la acest moment care va fi evolutia mamei micutilor. Cei doi frati au fost luati in grija de una din surorile mamei lor, contabila la o scoala din localitatea Satu Mare. Medicii spun ca fetita de 8 ani este foarte echilibrata psihic si ca i s-a explicat foarte clar situatia in care se afla ea si familia sa si a inteles-o. Copila a tinut sa participe la inmormantarea tatalui ei, preotul Petru Gavril, si a surioarei de 6 ani, iar dorinta i-a fost indeplinita.Fetita de 10 ani, ranita grav in accident, cu leziuni cranio-cerebrale, continua sa fie mentinuta in viata cu ajutorul aparatelor iar starea ei se inrautateste de la o zi la alta. Medicii suceveni spun ca ea are leziuni incompatibile cu viata si nu se mai poate vindeca. Sotia preotului da semne de imbunatatire a starii generale si medicii spera ca aceasta sa supravietuiasca. Conform purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Suceava, Mihai Ardeleanu, medicii de la Terapie Intensiva au remarcat o usoara imbunatatire a activitatii cerebrale in cazul mamei, aceasta incepe sa isi recastige din reflexele primare iar reanimatorii au impresia ca deja pacienta aude ce se vorbeste in salonul in care se afla. Femeia este in continuare intubata si sedata. Reamintim, ca sambata seara, la Cornu Luncii, masina in care se aflau doua familii a fost spulberata de un alt autoturism intrat cu viteza pe contrasens. In urma impactului deosebit de violent, cinci persoane au murit iar alte patru, femeia de 35 de ani, impreuna cu trei dintre copiii ei, au ajuns ranite la Spitalul Judetean Suceava. Pentru prima data, miercuri medicii de la spital au vorbit despre cat de greu le-a fost lor, din punct de vedere uman, sa gestioneze situatia disperata si despre eforturile care se fac pentru mentinerea in viata a celor doua ranite in stare foarte grava. Cadrele medicale au fost sprijin si pentru cei doi copii raniti usor si le-au fost alaturi, fiind afectate de tragedia de la Cornu Luncii. Daca fata de 10 ani pare deja o batalie pierduta pentru medici, acestia incearca cu orice pret sa o tina in viata pe mama copiilor, in speranta ca micutii ramasi fara tata vor avea totusi un parinte caruia sa ii planga pe umeri si care sa ii creasca (vezi declaratii Doina Elena Ganea si Mihai Ardeleanu).In orice caz, atat la Spitalul Judetean Suceava cat si la Centrul de Transfuzii a fost o mobilizare generala, fara precedent, in incercarea disperata de a salva vietile unor oameni nevinovati, care s-au intamplat sa fie in masina lovita de un individ de 42 de ani care,spun consatenii sai, se urca frecvent la volan baut. Intr-o mare de durere si disperare, de neputinta si revolta pentru cele 5 vieti pierdute din start si pentru situatia in sine, aceasta mobilizare a contat atat de mult, a fost ca o demonstratie de umanitate si compasiune, semn ca Dumnezeu lucreaza prin oameni!