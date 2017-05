Doi elevi de la Seminarul Teologic au intrat cu o masina furata in trei autoturisme parcate pe Aleea Lalelelor VIDEO

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, complicitate la furt calificat si instigare la comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, ce va fi solutionat procedural.

Doi elevi de la Seminarul Teologic au intrat cu o masina furata in trei autoturisme parcate pe Aleea Lalelelor, din municipiul Suceava. Joi, politistii Biroului Rutier Suceava au reusit identificarea persoanelor care au produs accidentul din data de 6 mai, in care au fost avariate trei autoturisme, pe strada Aleea Lalelelor, din muncipiul Suceava. Oamenii legii au stabilit ca la volanul masinii s-a aflat un adolescent de 17 ani, ce nu poseda permis de conducere iar pe scaunul din dreapta un adolescent de 16 ani, din comuna Saru Dornei, ambii elevi la Liceul Teologic Mitropolitul Doroftei din municipiul Suceava. Politistii au stabilit ca in data de 6 mai, in jurul orei 03.40, baiatul de 16 ani, a sustras cheile autoturismului proprietatea gazdei sale si i le-a incredintat adolescentului de 17 ani, desi stia faptul ca, acesta nu detine permis de conducere. Astfel, baiatul de 17 ani a condus autoturismul, pe strada Aleea Lalelelor, din municipiul Suceava, iar in zona unui magazin, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a acrosat autoturismele parcate regulamentar, dupa care, cei doi si-au continuat deplasarea, parcand autoturismul in apropiere. In urma accidentului, a rezultat avarierea celor patru autoturisme, fara victime omenesti. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt calificat", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "complicitate la furt calificat" si "instigare la comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.