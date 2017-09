Doi frati de doi si trei ani au ajuns la spital dupa ce au inghitit mai multe pastile. Luni, in jurul orei 16.00, cei doi copii, un baietel si o fetita, se aflau in locuinta bunicii lor, din satul Mironu, comuna Valea Moldovei. In timp ce se jucau, cei doi s-au apropiat de un dulap, unde au gasit o sacosa in care era o cutie de pastile. Minorii au ingerat mai multe pastile din cutia respectiva. Imediat parintii acestora i-au transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului, unde li s-au acordat primele ingrijiri medicale, iar apoi au fost transferati la Spitalul Judetean Suceava, cu diagnosticul de intoxicatie involuntara cu medicamente.