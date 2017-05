Doi hoti au fost prinsi de politistii suceveni pe aeroportul din Iasi in timp ce incercau sa plece din tara

Sapte perchezitii, trei persoane incarcerate, 15 infractori identificati si peste 20 de infractiuni probate de politisti in acest weekend.

In acest weekend, din dispozitia conducerii inspectoratului a fost desfasurata cea mai ampla actiune de identificare a autorilor de infractiuni, in special de solutionare a cazurilor de furt cu autor necunoscut.Peste 100 de politisti judiciaristi si luptatori ai Serviciului de Actiuni Speciale au fost implicati in actiuni.Au fost desfasurate sapte perchezitii domiciliare si au fost identificati 15 autori de infractiuni care au savarsit peste 20 de fapte penale. Trei indivizi au fost retinuti. Sambata, in baza autorizatiilor de perchezitie emise de Judecatoria Radauti, s-au efectuat cinci perchezitii domiciliare pe raza comunei Dornesti, la locuintele a cinci barbati.Perchezitiile domiciliare au fost efectuate in cauza penala cu A.N., privind sesizarea din 08 mai 2015, a unui barbat din com. Fratautii Noi, constand in aceea ca au fost sustrase mai multe bunuri din incinta unui atelier nefunctional, valoarea prejudiciului fiind estimat de partea vatamata la suma de aproximativ 20.000 lei. Cu ocazia perchezitiilor domiciliare din Dornesti, au fost identificate bunurile sustrase precum si alte bunuri sustrase care intereseaza alte cauze. La locuinta unuia dintre barbati a fost identificat un atelier auto cu scule, piese si motoare electrice, insa nu au fost identificate bunuri ce provin din furturi. Cu ocazia perchezitiei in imobil a fost descoperita si ridicata o arma neletala (pistol) cu aer comprimat, calibru 4,5 mm.Tot in cadrul activitatilor de perchezitie desfasurate pe raza comunei Dornesti, s-a dispus ca o echipa de politisti sa verifice zona si terenurile virane din apropierea locuintelor perchezitionate, astfel incat pe un teren arabil, sub un pod aflat la o distanta de aproximativ 500 m de locuintele perchezitionate, a fost identificat ascuns intr-o punga de plastic, un polizor, in valoare de aproximativ 600 lei, despre care partea vatamata a declarat ca ii apartine, fiind sustras din incinta atelierului. In cadrul actiunii desfasurate la ora 10:00, cu sprijinul grupei de interventie din cadrul SAS Suceava, au fost puse in executare doua mandate de aducere privind persoane domiciliate pe raza orasului Vicovu de Sus, banuite de comiterea unui furt din locuinta, inregistrat cu A.N. la nivelul Postului de Politie Bilca, fapta fiind comisa in data de 15 mai, din locuinta unei femei de 64 ani. In urma investigatiilor efectuate si informatiilor obtinute, au fost identificati autorii furtului ca fiind doi minori. Cercetarile sunt continuate de catre politistii P.P. Bilca sub aspectul comiterii infractiunii de "furt calificat", cauza urmand a fi solutionata procedural.Tot in cadrul actiunii desfasurate a fost solutionata o alta cauza penala din 03 noiembrie 2015, privind infractiunea de "furt calificat", comisa in noaptea de 01 spre 02 noiembrie 2015, din sura locuintei unei femei de 49 ani, din comuna Bilca, constand in sustragerea unui generator, fiind identificat autorul in persoana unui tanar de 22 de ani. De asemenea, vineri, politistii Sectiei 12 Politie Rurala Preutesti au finalizat documentarea activitatii infractionale a doi tineri de 19 ani si unul de 22 de ani, toti din comuna Preutesti, autorii mai multor fapte penale, respectiv:

In noaptea de 23 spre 24 februarie 2015, au patruns prin efractie si au sustras dintr-un magazin din comuna Preutesti, bunuri in valoare de 4.000 lei, pe care apoi, le-au comercializat la diverse persoane.

In noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2016, au sustras dintr-o anexa a imobilului unui localnic, doua motoferastraie mecanice cu un prejudiciu de 5.000 lei, bunuri ce au fost recuperate si restituite proprietarului.

In seara zilei de 28 iulie 2016, au sustras dintr-un autoturism parcat pe o strada din municipiul Falticeni, un portmoneu cu documente personale si suma de 4.000 lei, prejudiciul nefiind recuperat.

In seara zilei de 01 septembrie 2016, au fost opriti de politisti pentru control pe raza comunei Preutesti, in timp ce se aflau pe un motoscuter neinmatriculat, condus de unul din tinerii de 19 ani, care nu poseda permis de conducere. In noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2016, au sustras cantitatea de 80 de litri de motorina din rezervorul unui tractor si doi acumulatori auto de la o combina agricola, utilaje parcate pe o parcela de teren din vecinatatea locuintei partii vatamate din comuna Forasti. Cei doi acumulatori auto in valoare de circa 1.500 lei au fost recuperati si restituiti proprietarului.

In cauza s-a dispus sesizarea instantei de judecata fata de tanarul de 22 de ani sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt calificat", "complicitate la savarsirea infractiunii de furt calificat", "punerea in circulatie sau conducerea unui autoturism neinmatriculat in forma continuata", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere in forma continuata", "incredintarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care nu detine permis de conducere in forma continuata", fata de unul din tinerii de 19 ani sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt calificat - doua fapte", "punerea in circulatie sau conducerea unui autoturism neinmatriculat in forma continuata" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere in forma continuata", iar fata de celalalt tanar de 19 ani sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de "furt calificat". Totodata, in urma activitatilor investigativ-operative si de cercetare penala desfasurate privind furtul unei sume de bani din locuinta unui barbat din comuna Zvoristea, vineri, s-au obtinut date ca doi suspecti, de 21 ani, din comuna Scheia si de 21 ani, din comuna Moara, intentioneaza sa paraseasca teritoriul Romaniei prin PCTF Iasi al Aeroportului International Iasi. O echipa complexa formata din politisti judiciaristi din cadrul SIC - IPJ Suceava si o grupa SAS s-a deplasat pe aeroportul Iasi, cei doi suspecti fiind depistati in aeroport in timp ce efectuau formalitatile de imbarcare la o cursa aeriana. Suspectii au fost condusi la sediul I.P.J. Suceava in vederea audierii, in baza mandatelor de aducere, iar in urma materialului probator administrat s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de cei doi sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat si retinerea acestora pentru o durata de 24 ore, fiind introdusi in arestul I.P.J. Suceava.Totodata, au fost puse in aplicare si doua mandate de perchezitie la domiciliile suspectilor. Tot vineri, politistii au actionat si pentru identificarea autorilor de infractiuni la regimul rutier. La ora 14.25, un echipaj de politie a oprit pentru control pe DN 29A, in localitatea Adancata, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu condus de un tanar de 25 de ani, din judetul Botosani.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,33 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, in prezenta personalului medical, a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, ca urmare a comiterii la 13 mai, pe raza judetului Botosani, a infractiunii de "refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice". Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. In cauza s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural.