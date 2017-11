Cei doi carutasi au fost sanctionati contraventional.

Doi hoti de lemne din Sucevita, prinsi de politisti si jandarmi. Miercuri, ora 16.30, un echipaj mixt politie-jandarmi a oprit pentru control, pe raza comunei Sucevita, doua atelaje hipo incarcate cu material lemnos, conduse de un barbat de 33 de ani si un tanar de 18 ani, ambii din localitate. In urma verificarilor, patrula a constatat faptul ca cei doi localnici nu detineau documente legale de provenienta si transport a materialului lemnos, motiv pentru care s-a solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca acestia transportau ilegal cantitatea de 2,73 m.c. lemn rotund pentru cherestea de esenta rasinoase. Carutasii au fost sanctionati contraventional pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos, in valoare de 843 lei, a fost confiscat si predat in custodie Primariei comunei Sucevita, urmand sa se stabileasca provenienta acestuia.