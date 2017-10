Doi indivizi au fost arestati dupa ce au agresat si talharit un batran in propria casa, la Volovat

Cei doi suspecti au fost incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, iar sambata au fost prezentati Judecatoriei Radauti, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Doi indivizi au fost arestati dupa ce au talharit un batran din localitatea Volovat. Cei doi au intrat in casa peste acesta, l-au amenintat si agresat. Politia municipiului Radauti a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112", vineri noapte, despre faptul ca, dupa ce l-au agresat, persoane necunoscute i-au sustras din locuinta unui barbat de 85 de ani, din comuna Volovat, o suma de bani. Oamenii legii au stabilit ca vineri, in jurul orei 01.00, in timp ce batranul dormea singur intr-o camera a locuintei sale, doua persoane necunoscute, au patruns interior si prin amenintari si acte de violenta, l-au determinat pe acesta sa le spuna unde pastreaza banii. Cei doi au furat de la batran suma de 2.000 lei. In urma activitatilor operative intreprinse de politistii Serviciului Investigatii Criminale si ai Biroului Investigatii Criminale Radauti, persoanele banuite de comiterea faptei au fost identificate si localizate pe raza municipiului Radauti. Astfel, o echipa de politisti a interceptat, legitimat si retinut pentru audieri pe un barbat de 36 de ani din orasul Vicovu de Sus si pe un localnic de 27 de ani.In baza materialului probator administrat in cauza, s-a dispus cercetarea celor doi suspecti sub aspectul savarsirii infractiunii de "talharie calificata" si retinerea lor pentru 24 de ore. Cei doi suspecti au fost incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, iar sambata au fost prezentati Judecatoriei Radauti, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile.