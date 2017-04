Doi indivizi au fost trimisi in judecata pentru lovituri cauzatoare de moarte. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Ilie Bujdei si Gheorghe Hurjui, cercetati in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Potrivit anchetatorilor, C.I. locuia in satul Hurjuieni in acelasi imobil cu fiul sau C.S. In data de 23 octombrie 2016, Ilie Bujdei a consumat cantitati mari de bauturi alcoolice in compania mai multor persoane, iar in jurul orei 18:00 s-a deplasat la locuinta lui C.I., cu care era prieten, avand asupra sa trei sticle de alcool sanitar. Cei doi au prefacut alcoolul cu apa si au inceput sa consume din bautura rezultata. Tot la aceeasi data, Gheorghe Hurjui s-a deplasat la un local din satul Hurjuieni si a consumat o cantitate mare de bauturi alcoolice. In jurul orelor 20:00 localul s-a inchis, iar barbatul s-a deplasat la locuinta victimei. Acesta a fost poftit in casa de C.I., dupa care i s-a oferit si acestuia din bautura pe care o consumau cei doi. Dupa ce au terminat de baut cei trei au adormit. La un moment dat, Ilie Bujdei s-a trezit din somn si, pe fondul starii de ebrietate, a crezut ca i s-a furat o suma de bani din buzunar. Acesta a banuit ca proprietarul casei a fost cel care l-a furat si fara sa-l intrebe nimic a inceput sa-l loveasca. Din cercetari a rezultat ca agresorul i-a aplicat victimei multiple lovituri cu pumnii in zona cranio-cerebrala, care au condus la dezechilibrarea si caderea acesteia pe podea. La un moment dat, Gheorghe Hurjui s-a trezit din somn si, desi nu a inteles ce se petrece in jurul sau, vazand ca victima este lovita de prietenul de pahar, la randul sau i-a aplicat si el lovituri. Cei doi l-au lovit pe barbat in timp ce acesta era cazut pe podea. Gheorghe Hurjui a parasit locuinta in timp ce Ilie Bujdei s-a culcat din nou in patul victimei, in timp ce aceasta a ramas intinsa pe podea. In jurul orei 03.00, fiul lui C.I. a revenit acasa de serviciu si, constatand starea grava in care se afla tatal sau, a sunat 112. Victima a fost transportata Spitalul Judetean Suceava unde a ramas internata pana la data de 28 octombrie 2016. Conform concluziilor cuprinse in raportul de constatare medico-legala, victima a prezentat leziuni de violenta produse prin loviri cu si de corpuri dure precum si cu un corp dur cu margine ascutita, care necesitau pentru vindecare 110 zile de ingrijiri medicale. Medicul legist a retinut in cuprinsul raportului faptul ca victima a suferit, printre altele, si fractura platoului tibial extern genunchi drept. Ulterior externarii din spital barbatul a revenit la domiciliu fiind ingrijit de fiul sau, dar starea lui de sanatate s-a agravat. La data de 27 noiembrie acesta a incetat din viata la domiciliul sau. Conform concluziilor cuprinse in raportul medico-legal de autopsie, moartea victimei a fost secundar violenta si s-a datorat unei insuficiente respiratorii acute, urmare a unei bronhopneumonii cauzata de imobilizare la pat din cauza unei fracturi de gamba dreapta produsa la data de 24 octombrie. Intre bronhopneumonia care a dus la deces si fractura de gamba dreapta exista legatura cauzala indirecta. Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.