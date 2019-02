Doi indivizi care se dadeau drept cetateni turci au fost prinsi de politisti dupa ce au inselat un barbat din Musenita

Doi barbati, unul din municipiul Bucuresti si celalalt din judetul Ialomita, s-au ales cu dosare penale dupa ce au inselat un localnic din Musenita. Acestia se dadeau drept cetateni turci si opreau masinile in trafic. Luni, Politia orasului Siret a fost sesizata de catre un barbat de 49 ani, domiciliat in comuna Musenita, despre faptul ca in timp ce se afla pe raza cartierului Manastioara, din orasul Siret, a fost abordat de doi cetateni necunoscuti, care s-au recomandat ca sunt cetateni turci si i-au spus ca au ramas fara motorina, dupa care i-au aratat un inel de tip ghiul din metal de culoare galbena despre care i-au spus ca valoreaza 600 euro. Acestia i-au spus barbatului ca vand ghiulul respectiv pentru a face rost de bani pentru a alimenta cu combustibil autoturismul lor. Totodata, cei doi indivizi i-au solicitat barbatului sa le arate o bancnota romaneasca, imprejurare in care acesta a scos din portmoneu o bancnota de 100 lei in schimbul careia cei doi i-au dat inelul respectiv, dupa care au plecat cu un autoturism marca WV Passat de culoare gri fiind inmatriculat in Bulgaria.

In urma desfasurarii de activitati specifice, pe strada Stefan Petriceicu Voda a fost identificat autoturismul marca WV Passat de culoare gri, care era condus de catre un tanar de 21 ani, domiciliat in municipiul Bucuresti, iar pe scaunul din dreapta al autoturismului a fost identificat ca si pasager un barbat de 47 ani, domiciliat in judetul Ialomita.

Persoanele in cauza au fost conduse la sediul Politiei orasului Siret, unde au fost recunoscute de catre partea vatamata ca fiind persoanele care anterior i-au vandut ghiulul cu suma de 100 lei despre care sustineau ca valoreaza suma de 600 euro.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "inselaciune".