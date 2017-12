Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.

Doi indivizi din Dornesti, prinsi cu focuri de arma dupa ce au furat bunuri din mai multe gospodarii. Luni, in jurul orei 22.00, Sectia 13 Politie Rurala Balcauti a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112", despre faptul ca, doua persoane necunoscute au intrat in grajdul imobilului unui localnic de 54 de ani si fiind surprinsi de acesta, au fugit cu un atelaj hipo. In urma masurilor intreprinse, cei doi barbati au fost prinsi in flagrant de politisti in timp ce sustrageau bunuri din locuinta unei femei de 72 de ani, din aceeasi localitate. Acestia au incercat sa fuga. Astfel, unul dintre politisti a executat somatia legala, dupa care, a folosit armamentul din dotare regulamentar, executand foc de avertisment, reusind prinderea si incatusarea unuia dintre hoti, celalalt fiind prins cu ajutorul unui alt echipaj de politie, solicitat in sprijin. In urma verificarilor, cei doi indivizi au fost identificati ca fiind doi barbati de 37 si de 59 de ani, ambii din comuna Dornesti, iar in atelajul hipo au fost identificate bunurile sustrase respectiv o roaba, o bicicleta si mai multe gaini, prejudiciul fiind de 400 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.