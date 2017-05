Agresorii au fost identificati ca fiind un tanar de 19 ani si unul de 25 ani, ambii cu antecedente penale.

Doi indivizi din Vatra Dornei au fost retinuti pentru 24 de ore dupa ce au batut in plina strada un tanar. Duminica, in jurul orei 17.00, un tanar de 21 de ani, din comuna Dorna Candrenilor, s-a deplasat in municipiul Vatra Dornei pentru cumparaturi, dupa care, a mers cu doi prieteni la un bar din localitate, unde a consumat bauturi alcoolice, moment in care, a fost abordat de doi tineri necunoscuti, care i-au cerut sa-i cinsteasca, lucru cu care acesta a fost de acord. Ulterior, pe parcursul discutiilor, cei doi necunoscuti au inceput sa-l provoace pe tanarul de 21 de ani, care a plecat din bar, insa, a fost ajuns de cei doi, care l-au lovit cu pumnii, dupa care, agresorii l-au urmarit pe o alta strada din localitate si i-au sustras suma de 180 lei. Luni, in urma masurilor operative intreprinse de politisti, agresorii au fost identificati ca fiind un tanar de 19 ani si unul de 25 ani, ambii cu antecedente penale, din municipiul Vatra Dornei. Cei doi indivizi au fost retinuti pentru 24 de ore si incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, marti, sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei cu propunere de arestare preventiva, pentru comiterea infractiunilor de "lovire sau alte violente" si "talharie".