Doi indragostiti au incercat sa se sinucida impreuna, in camera unui hotel, pentru ca parintii nu erau de acord cu relatia lor

Romeo si Julieta de secolul 21. Parintii celor doi nu sunt de acord cu relatia lor si de aceea cei doi iubiti au vrut sa isi ia zilele numai ca in ultimul moment indragostitul de 18 ani a sunat la 112.

Doi indragostiti din municipiul Iasi au incercat sa se sinucida la Suceava, din cauza ca parintii nu erau de acord cu relatia lor. Cei doi tineri, ambii de 18 ani, au facut recurs la gestul socant in timp ce se aflau cazati la o pensiune din municipiul Suceava. Ei au luat un pumn de pastile, decisi sa isi puna capat zilelor. Tanarul a fost cel care a sunat la 112 in ultimul moment si a anuntat ce au facut. La fata locului a ajuns o ambulanta, care i-a transportat pe cei doi indragostiti la Spitalul Judetean Suceava. Acestia au povestit ca s-au cazat la pensiunea respectiva in data de 2 februarie. Miercuri, in urma unor discutii contradictorii avute cu familiile lor, cei doi au hotarat sa se sinucida impreuna. Ei au ingerat mai multe comprimate de Paracetamol. Vazand ca au inceput sa se simta rau, tanarul a sunat la 112. Cadrele medicale de la UPU Suceava au anuntat politistii. Oamenii legii au luat legatura cu mamele tinerilor, care au declarat ca nu sunt de acord cu relatia dintre cei doi, acestia plecand de la domiciliu fara sa le spuna parintilor. Mai mult, mama tanarului a declarat ca fiul sau a parasit de mai multe ori domiciliul, fara sa o anunte. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa.