Doi minori au ajuns la spital dupa ce s-au taiat cu drujba. Vineri seara, un baiat de 12 ani, din comuna Marginea, se afla impreuna cu tatal si un var, la un imobil aflat in constructie, pe raza comunei Marginea, ce apartine unui vecin. In timp ce tatal si varul efectuau lucrari de zidarie, minorul se juca prin preajma cu bucati de lemne. La un moment dat, baiatul a vrut sa taie cu drujba o bucata de lemn, dar in momentul in care a pornit drujba, s-a lovit cu fata de lama acesteia, suferind leziuni. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti, unde a fost diagnosticat cu "plaga delabranta fata, fractura deschisa de piramida nazala". De la Radauti minorul a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Tot vineri, un baiat de zece ani din comuna Poieni Solca, a ajuns la spital cu o plaga faciala taiata. Joi seara, acesta se afla impreuna cu tatal la o familie de pe raza localitatii, unde barbatul ajuta la taiat lemne. Intr-un moment de neatentie a tatalui sau, copilul s-a aplecat sa ridice o bucata de lemn, atingand cu fata drujba pornita, suferind taieturi la nivelul fetei. Acesta a fost transportat a doua zi la Spitalul Municipal Radauti. In ambele cazuri au fost sesizati politistii care au intocmit dosare penale sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa.