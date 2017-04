Doi minori din Horodnic de Sus au fost prinsi in timp ce transportau cu caruta material lemnos fara acte

Materialul lemnos a fost confiscat iar cei doi au fost sanctionati contraventional.

Doi minori din Horodnic de Sus au fost prinsi in timp ce transportau cu atelajele hipo material lemnos fara acte. Marti, in jurul orei 14.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DJ 178B, in localitatea Satu Mare, doua atelaje hipo, conduse de un tanar de 17 ani si un minor de 15 ani, ambii din comuna Horodnic de Sus, care transportau material lemnos. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, acestia nu detineau documente legale de provenienta pentru materialul lemnos transportat, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor Ocolului Silvic Marginea, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, cei doi tineri, transportat ilegal cantitatea de 1,3 m.c. lemn de foc de esenta fag, fiecare. Materialul lemnos in valoare de circa 300 lei a fost confiscat si predat in custodia Ocolului Silvic Marginea, cei doi tineri au fost sanctionati contraventional conform prevederilor Legii nr.171/2010, iar cele doua atelaje hipo, au fost indisponibilizate, fiind predate in custodia Primariei comunei Satu Mare.