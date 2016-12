Doi morti, in intersectia de la Nordic, dupa ce doua masini s-au ciocnit in timp ce semafoarele nu functionau VIDEO si GALERIE FOTO

Este vorba despre doi batrani, de 70 si 74 de ani, din taxi. Soferul de taxi nu a acordat prioritate de trecere unui jeep la intrarea pe strada Universitatii. Cei doi batrani au luat taxiul pentru a ajunge la Kaufland, unde urmau sa faca niste cumparaturi.

Imagini socante in intersectia de la Nordic din municipiul Suceava, miercuri dimineata. Dupa ce marti seara un sofer baut si fara permis a distrus semaforizarea in zona, miercuri dimineata s-a produs un alt accident rutier din cauza ca un sofer nu a acordat prioritate de trecere altuia in conditiile in care semafoarele nu functionau in continuare. Un taxi si o masina de teren s-au ciocnit.Doi pasageri din taxi a fost raniti in urma impactului cu autoturismul de teren. Cei de la Serviciul de Ambulanta au scos din masina unul din raniti, un batran si i-au facut acestuia manevre de resuscitare, dupa care ambii raniti au fost transportati in stare foarte grava la Spitalul Judetean Suceava. Cei doi soferi s-au luat la cearta, in intersectie, dupa producerea accidentului. In zona Nordic s-au strans zeci de persoane si a fost scandal, chiar in momentul in care unul din raniti era resuscitat. Din primele informatii, soferul de taxi, pe nume Florea Cristian, de 43 de ani, care voia sa intre pe strada Universitatii, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului de teren care venea dinspre zona Mobila si care era condus de Dan L. Este posibil ca soferul autoturismului de teren sa fi condus cu viteza, insa ancheta politistilor urmeaza sa stabileasca daca a fost sau nu asa. La scurt timp dupa ce au ajuns la spital cei doi raniti au decedat din cauza leziunilor suferite. Este vorba despre doi batrani, un barbat de 70 de ani, pe nume, Negrus Mihai si o femeie de 74 de ani, pe nume Luca Nechita Maria. Acestia au luat taxiul pentru a ajunge la Kaufland, unde urmau sa faca niste cumparaturi.Cei doi soferi implicati in accident au fost verificati cu etilotestul, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri. Politistii au intocmit in acest caz dosar penal pentru ucidere din culpa.