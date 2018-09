Doi motociclisti au fost raniti dupa ce au fost loviti de o masina, in municipiul Suceava FOTO

La volanul autoturismului se afla o femeie de 68 de ani.

Doi motociclisti au fost raniti dupa ce au fost loviti de o masina. Accidentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 20.00, in municipiul Suceava. In timp ce conducea autoturismul pe strada Stefan cel Mare, ajunsa la intersectia cu strada Stefan Dracinschi, o localnica de 68 de ani a schimbat directia de deplasare la stanga, fara sa acorde prioritate de trecere motocicletelor conduse de doi barbati de 26 si 28 de ani, ambii din localitate, intrand in coliziune cu acestea. Din accident, a rezultat ranirea motociclistilor. Cei trei participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.