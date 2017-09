Politistii au intocmit in cauza dosar penal, cei doi padurari fiind cercetati sub aspectul comiterii infractiunii de "conflict de interese", ce va fi solutionat procedural.

Doi padurari din Rasca cercetati de politisti. Cei doi au intocmit procese vorbale de exploatare a padurii si au inlesnit taieri de lemn in favoarea unei rude. Totul a iesit la iveala in urma unui control derulat pe raza Ocolului Silvic Rasca, in data de 6 septembrie, de politisti ai Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava si specialisti ai Garzii Forestiere. Dupa ce au verificat mai multe documente, oamenii legii au stabilit faptul ca, in perioada 2014-2017, un barbat de 41 de ani, din localitate, padurar in cadrul Ocolului Silvic Malini, a efectuat si/sau participat la predarea masei lemnoase, controlul exploatarilor si/sau reprimirea a sase partizi de material lemnos autorizate la exploatare si/sau exploatate de catre sora sa de 34 de ani, din municipiul Suceava, reprezentant al unei intreprinderi individuale cu sediul in comuna Rasca, intocmind sau participand la incheierea mai multor procese verbale de predare-primire, controale preventive, controale a exploatarilor sau reprimiri ale partizilor exploatate de sora sa. Totodata, din cercetari, echipa de control a mai stabilit si faptul ca, in perioada 16 ianuarie - 03 mai, si tatal femeii de 34 de ani, un barbat de 60 de ani, tot din comuna Rasca, in calitate de padurar in cadrul aceluiasi ocol silvic, a participat la predarea masei lemnoase, controlul exploatarilor si reprimirea unei partizi de material lemnos, autorizata la exploatare si exploatata partial de fiica sa, participand la intocmirea a trei procese verbale de predare-primire, control preventiv, control al exploatarilor si de reprimire a partizei exploatate de fiica sa. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, cei doi padurari fiind cercetati sub aspectul comiterii infractiunii de "conflict de interese", ce va fi solutionat procedural. In data de 7 septembrie, in timp ce politistii din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei si ai Sectiei 15 Politie Rurala Vatra Dornei erau angrenati in cadrul unei actiuni au fost sesizati prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, pe raza comunei Dorna Arini, in locul numit Paraul Arinului, persoane necunoscute au taiat si sustras mai multi arbori. Politistii si specialistii silvici deplasati la fata locului au identificat zece arbori nemarcati, cu un volum de 18,96 m.c. ce provin din padurea proprietatea unui barbat de 47 de ani, din comuna Dorna Arini, avand contract de paza cu Ocolul Silvic Vatra Dornei. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, materialul lemnos provine din arbori doborati de fenomene naturale fara a fi marcati de lucratorii silvici si fara a fi emise documente pentru exploatare. Astfel, in dupa amiaza zilei de 6 septembrie, acestia au fost desprinsi de la cioata si scosi de proprietarul padurii cu un utilaj propriu, iar ziua urmatoare, barbatul de 47 de ani intentiona sa vanda materialul lemnos la o firma de profil de pe raza comunei Dorna Arini. Materialul lemnos in valoare de circa 5.000 lei a fost retinut in vederea confiscarii si predat in custodia Ocolul Silvic Vatra Dornei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, barbatul de 47 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de "taiere fara drept de arbori", ce va fi solutionat procedural.Astfel, in perioada 03-11 septembrie, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava si cei din cadrul politiilor municipale si orasenesti, in comun cu forte ale Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava si specialisti ai Garzii Forestiere Suceava si ai Directiei Silvice Suceava au organizat zilnic, actiuni pe raza judetului, pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos.Au fost executate 109 controale la unitati economice si in fondul forestier si au fost verificate 313 mijloace de transport. Au fost constatate 26 de infractiuni, din care trei la Legea nr. 46/2008 si 23 de alta natura, infractiuni asociate domeniului silvic. Au fost aplicate 471 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 171.932 lei. In cadrul actiunii au fost confiscati/indisponibilizati 176,26 m.c. material lemnos in valoare de 26.919 lei.