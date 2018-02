O femeie de 72 ani a fost accidentata in timp ce se deplasa pe trotuar.

Doi pietoni au ajuns la spital dupa ce au fost accidentati de vehicule scapate de sub control. Vineri, in jurul orei 08.00, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba, pe DJ 290 din comuna Veresti, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu polei, un localnic de 51 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, unde a acrosat un localnic de 59 de ani, care se deplasa in aceeasi directie, pe partea carosabila. In urma impactului, a rezultat ranirea pietonului, care a fost transportat cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural. Vineri, ora 13.23, in timp ce conducea motociclul pe strada Oborului, din municipiului Vatra Dornei, pe fondul neatentiei in conducere, un tanar de 22 de ani, din judetul Iasi, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe trotuarul de pe sensul opus, unde a accidentat o localnica de 72 de ani, ce se deplasa regulamentar in calitate de pieton. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca numarul de inmatriculare al motociclului este fals, acesta figurand inmatriculat cu un alt numar de inmatriculare. In urma audierilor, tanarul a declarat faptul ca, vehiculul a fost inchiriat de la un localnic de 47 de ani, pentru a efectua o excursie pe raza municipiului Vatra Dornei, fara a incheia cu acesta un contract de inchiriere, proprietarul recunoscand faptul ca, a uitat sa monteze placuta cu numarul de inmatriculare corect pe motociclu. Vehiculul a fost imobilizat la sediul politiei pana la solutionarea cercetarilor. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar peanl sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamarea corporala din culpa" si "punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare", ce va fi solutionat procedural.