Doi pietoni morti in accidente rutiere, in numai cateva ore

Doua accidente mortale in care au fost implicati pietoni s-au produs in numai cateva ore pe drumurile din judet, luni. Astfel, la Salcea, o femeie de 71 de ani, care s-a angajat in traversarea drumului public prin loc neamenajat si fara sa se asigure, a fost lovita de masina condusa de un barbat de 48 de ani, din Veresti. Batrana a fost transportata de catre cadre SMURD la Spitalul Judetean Suceava insa a decedat in ciuda eforturilor medicilor. La interval de cateva ore, luni seara, un alt accident rutier mortal s-a petrecut, pe DN 2, la Draguseni. Un localnic de 21 de ani a surprins si accidentat mortal un barbat de 81 de ani, din judetul Iasi, care se deplasa, pe partea carosabila.Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acestia s-au ales cu dosare penale pentru ucidere din culpa.