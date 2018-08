Doi pietoni, spulberati de o masina, in zona Zidului Mortii. Cei doi nu au mai putut fi salvati de medici VEZI IMAGINI

Soferul, un barbat de 35 de ani, venea din Spania, unde munceste de cativa ani, impreuna cu familia, la Serbauti, localitatea de bastina.

Grav accident rutier, sambata dimineata, pe DN 17, la Scheia, in zona Zidului Mortii. Doi barbati, de 32 si 63 de ani, care se deplasau pe drum in calitate de pietoni, au fost spulberati de o masina care in urma impactului a plonjat in sant. La fata locului au ajuns cadre de la Descarcerare, SMURD si Serviciu de Ambulanta. Celor doi barbati, tata si fiu, li s-au efectuat manevre de resuscitare, insa in zadar. Medicii au declarat in cele din urma decesul. In autoturism se afla o familie cu doi copii minori. Copiii, doi baieti, unul de un an si celalalt de 15 ani, au suferit leziuni minore si au fost transportati de urgenta la Spitalul Judetean Suceava, impreuna cu mama lor. Soferul care a produs tragedia a refuzat sa fie dus la spital. Accidentul mortal este acum cercetat de politisti, care au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa. Soferul, un barbat de 35 de ani, se venea din Spania, unde munceste de cativa ani, impreuna cu familia, la Serbauti, localitatea de bastina. Se ia in calcul varianta ca soferul a adormit la volan.