Agresorul a fost plasat sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.

Doi politisti au fost luati la bataie de un scandalagiu, intr-un restaurant din Vatra Dornei. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui Valeriu Catalin Boghean pentru savarsirea a doua infractiuni de "ultraj" si o infractiune de "tulburarea ordinii si linistii publice". Potrivit anchetatorilor in noaptea de 20 spre 21 aprilie, in jurul orei 00.17, Valeriu Catalin Boghean i-a lovit pe agentii de politie C.A.V. si S.A.G. din cadrul Politiei Municipiului Vatra Dornei. Cei doi politisti se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, fiind solicitati la restaurantul "Casa Bucovineana" din municipiul Vatra Dornei de catre personalul localului care a sesizat prin apel SNUAU 112 ca mai multi clienti aflati in stare de ebrietate se manifesta agresiv. Ambii agenti de politie au suferit leziuni care au necesitat un numar de 1 – 2 zile de ingrijiri medicale. Pe parcursul urmarii penale prin ordonanta procurorului de caz din 21 aprilie s-a dispus masura retinerii fata de Valeriu-Catalin Boghean, iar ulterior fata de acesta s-a dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile.