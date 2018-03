Doi pusti, dati jos cu forta dintr-o masina si incatusati, la Sucevita, dupa ce au fost urmariti de politisti si somati

Urmarire in trafic dupa un pusti de 17 ani urcat la volan si indivizi dati jos cu forta din masina si incatusati in strada. S-a intamplat duminica seara, in jurul orei 20.00, la Sucevita. Politistii au efectuat semnal regulamentar de oprire au unui autoturism Nissan X-trail Sport, care se deplasa pe strada Scolii din comuna Sucevita. Conducatorul auto nu a respectat semnalul de oprire, fapt pentru care au fost pornite semnalele acustice si luminoase de pe autospeciala de politie. Ei au reusit in final blocarea autoturismului respectiv, constatandu-se ca in interior se aflau doua persoane de sex masculin. Intrucat soferul incerca sa efectueze manevre de mers inapoi pentru a scapa de politisti, agentii au procedat la somarea verbala a conducatorului auto cu somatia Politia, stai. In final politistii le-au scos cu forta pe cele doua persoane din autoturism, acestea fiind imobilizate la sol si incatusate. Conducatorul auto a fost legitimat ca fiind R.R., de 17 ani, din comuna Sucevita, pasagerul de pe bancheta stanga fata fiind legitimat in persoana lui Marcu Cornel, de 18 ani, din aceeasi localitate. Pentru autoturismul condus, R.R. nu a putut prezenta nici un document.S-au efectuat verificari in bazele de date ale Politiei Romane, ocazie cu care s-a stabilit ca soferul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Oamenii legii au stabilit ulterior ca masina i-a fost incredintata minorului, in vederea cumpararii, de proprietarul acestuia, Baciu Vasile, de 27 de ani, din aceeasi localitate.S-a intocmit in acestcaz dosar penal privind infractiunile de conducerea fara permis si incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu detine permis de conducere.