Doi raniti, din care o persoana incarcerata, dupa ce o masina s-a izbit de un stalp, la Vicovu de Jos

Vehiculul era urmarit de politisti iar soferul fugar a pierdut controlul volanului.

Grav accident rutier, la Vicovu de Jos, sambata seara. Doua persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp. In urma impactului violent autoturismul a fost grav avariat iar unul din raniti a ramas incarcerat. La fata locului au intervenit cadrele de la SMURD din Vicovu de Sus si cu masina de descarcerare precum si un echipaj de ambulanta. Victima ramasa incarcerata a fost scoasa dintre fiarele masinii si a primit ingrijiri la fata locului. Ulterior, ambii raniti au fost transportati la spital. Martorii spun ca soferul a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive. In autoturism erau doi tineri care goneau cu politistii pe urme, dupa ce soferul nu a vrut sa opreasca initial. Vom reveni cu informatii!