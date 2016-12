Doi raniti dupa ce, din cauza vitezei, un sofer a facut cascadorii pe sosea, la Ratos, cu fiica lui in masina

Accident spectaculos de circulatie, sambata dimineata, intre Ratos si Dornesti. Din cauza vitezei, un sofer de 50 de ani, pe nume Seiciuc Vasile, a pierdut controlul volanului intr-o curba periculoasa. Masina a parasit partea carosabila, a lovit un mal de pamant, dupa care s-a invartit in aer iar apoi a aterizat pe roti, spre Ratos. In urma accidentului, soferul de 50 de ani dar si fiica sa, de 15 ani, care era in masina, au fost raniti destul de grav. Fata a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava cu multiple contuzii si are nevoie de 30 de zile de ingrijiri medicale. Soferul a suferit si el contuzie de bazin si necesita mai multe zile de ingrijiri medicale. Acesta a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ si s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.