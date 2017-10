Doi raniti dupa ce doua masini s-au ciocnit violent, la Udesti VEZI IMAGINI

Accident de circulatie, la Udesti, dupa ce un sofer a virat fara sa semnalizeze. Masina acestuia a fost lovita in plin, din spate, de un alt autoturism. Soferul care a virat a vrut sa intre intr-un service auto. In urma impactului, masina care a efectuat virajul a plonjat in sant, oprindu-se intr-un cap de pod, si a fost grav avariata. Cei doi soferi au fost raniti. La fata locului au ajuns echipaje de la SMURD dar si politistii. Ranitii au primit ingrijiri de urgenta. Ambele vehicule au fost avariate. Vom reveni cu informatii!