Doi raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat la Cumparatura

Un tanar de 19 ani, din comuna Rasca, a pierdut controlul asupra directiei de mers, din cauza vitezei.

Doi raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 00.40, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2, in afara localitatii Cumparatura, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, un tanar de 19 ani, din comuna Rasca, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat in afara parții carosabile.In urma accidentului, a rezultat ranirea a doi tineri de 19 ani din comuna Rasca, pasageri in autoturism, care au fost transportati la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.