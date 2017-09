Doi raniti dupa ce o masina a fost proiectata intr-un sant in urma impactului cu alt autoturism VIDEO

Accidentul s-a petrecut din cauza unui sofer de 22 de ani care a intrat in depasire desi autoturismul din fata lui efectua aceasta manevra.

Accident rutier cu doi ranii, pe DN 17, vineri dimineata, la Scheia din cauza unui sofer grabit si neatent. Un tanar de 22 ani, din Gura Humorului, in timp ce conducea autoturismul, avand directia de deplasare dinspre Gura Humorului spre Suceava, s-a angajat in efectuarea unei manevre neregulamentare de depasire in ciuda faptului ca autoturismul din fata sa era deja in depasire. Totodata acesta nu a pastrat o distanta regulamentara in mers si a intrat in coliziune fata spate cu autoturismul din fata, condus de un barbat de 37 de ani Capu Codrului. In urma impactului, autoturismul care circula regulamentar a parasit partea carosabila si a plonjat intr-un sant, unde s-a rasturnat. Doi pasageri din autovehiculul rasturnat, un barbat de 73 de ani, care mergea la petrecerea de 40 de ani de la absolvirea facultatii, si nora acetuia au fost raniti. Ei au fost preluati de un echipaj SMURD si transportati la Spitalul Judetean Suceava cu traumatisme si contuzii. Medicii spun ca starea lor nu este grava. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ in ambele cazuri. Ulterior acestora li s-au recoltat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.