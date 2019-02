Doi raniti in stare grava si masina facuta zob, in urma unui groaznic accident, la Vicov VEZI IMAGINI

Politistii cred ca tanarul de la volan era baut si la spital i s-au prelevat acestuia probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident groaznic, luni noapte, la Vicovu de Jos. Masina in care se aflau doi tineri a scapat de sub controlul soferului, a iesit de pe sosea si s-a izbit de tot ce i-a iesit in cale, garduri si copaci. Accidentul s-a petrecut in zona parcului din localitate. Impactul a fost extrem de violent, incat bucati din masina au ajuns la metri distanta, iar autoturismul a fost grav avariat, ajungand un morman de fiare. Cei doi tineri din interior au fost foarte grav raniti si au fost scosi inconstienti de catre pompieri. Acestia au fost transportati de echipaje SMURD la spital.Conform politistilor, un sofer 23 de ani, pe nume Carcea Stefan, din comuna Vicovu de Jos, in timp ce conducea autoturismul marca VW Bora, pe DN 2H, pe raza localitatii Vicovu de Jos, dupa ce a trecut de sala de sport din localitate, din cauza vitezei excesive a pierdut controlul volanului, autoturismul a parasit partea carosabila spre dreapta, a intrat in gardul unei locuinte, dupa care a fost proiectat in timpanul unui podet de pe sensul opus de mers. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto, cat si a pasagerului Bolocan Nicusor Dumitru, in varsta de 22 ani, localnic. Nici conducatorul autoturismului si nici pasagerul nu au putut fi testati cu aparatul etilotest si datorita faptului ca exista suspiciuni cu privire la persoana care a condus, a fost dispus prin ordonanta recoltarea de mostre biologice de sange pentru stabilirea alcoolemiei.