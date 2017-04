Doi raniti si doua masini in sant dupa ce un sofer a vrut sa intoarca masina in drum, la Patrauti VIDEO

Accident spectaculos pe DE 85, la Patrauti, dupa ce un sofer de 68 de ani a vrut sa intoarca masina in drum. El nu a acordat prioritate de trecere si a fost lovit in plin de un alt autoturism, care insa se afla pe contrasens in depasire, incalcand linia continua. In urma impactului puternic, autoturismul lovit in lateral a fost proiectat la 10 metri distanta, intr-o liziera de copaci de la marginea drumului european. Soferul de 68 de ani, din Iaslovat,a ramas incarcerat in autoturism, fiind scos de pompierii de la Descarcerare si transportat la spital. Ambii soferi au ajuns raniti la spital, in timp ce o a treia persoana, nora batranului, a scapat cu cateva zgarieturi. Soferul care nu a acordat prioritate a vrut sa achizitioneze porumb de la un localnic numai ca a trecut de casa acestuia iar atunci cand si-a dat seama a vrut sa intoarca vehiculul. El spune ca nu a avut timp sa se asigure din cauza ca celalalt sofer, un tanar de 29 de ani, din Suceava, circula cu viteza mare. Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul.