Doi raniti si o masina facuta praf dupa ce a pus la pamant gardul unei case si a aterizat intr-o curte, pe Serpentine VIDEO

Accident spectaculos in municipiul Suceava, marti dimineata, pe Serpentine. Un sofer de 44 de ani, din Patrauti, pe nume Burduja Nelu, nu a acordat prioritate de trecere la intersectie strazilor Serpentine si Cernauti, nu a oprit masina la indicatorul STOP, si a fost lovit in plin de un autoturism care circula regulamentar. In urma impactului puternic, masina care mergea regulamentar a fost proiectata in curtea unui localnic. Autoturismul a fost grav avariat dupa ce a pus gardul din lemn al casei la pamant si a aterizat intr-o gramada de lemne din curte. Doua persoane, ambele din autoturismul intrat aiurea in intersectie, au ajuns la spital ranite, fiind preluate de un echpaj SMURD. Este vorba despre o femeie de 40 de ani si un tanar de 28 de ani, ambii fara leziuni grave. Sotia soferului care a ajuns cu masina in gard s-a razgandit in ultimul moment sa plece la drum. Ea ar fi fost grav ranita daca nu renunta la calatorie in ultima clipa si se urca in dreapta soferului, asa cum face de obicei. Proprietarul casei al carui gard a fost pus la pamant spune ca in zona ar trebui sa fie montat un minisens giratoriu pentru ca masinile tot intra in gardul lui si s-a saturat de reparatii. Soferii circula neatenti si cu viteza in zona respectiva. Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele exacte ale producerii accidentului. La testarea cu etilotestul ambii soferi aveau valoarea zero.