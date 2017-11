Cei doi s-au ales cu dosare penale.

Doi soferi au fost gasiti bauti la volan, in urma unor controale in trafic. Miercuri seara, un echipaj rutier din cadrul Politiei Municipiului Falticeni, a oprit pentru control pe DJ 155A, din comuna Rasca, autoturismul condus de un localnic de 20 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Tot miercuri seara, un echipaj rutier din cadrul Politiei Orașului Siret, a oprit pentru control pe DJ 291A, din comuna Zamostea, autoturismul condus de un localnic de 45 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Cei doi soferi s-au ales cu dosare penale.