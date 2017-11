Doi soferi au fost prinsi cu alcoolemii record la volan

Soferi prinsi cu alcoolemii record la volan. Joi dupa amiaza, politistii din cadrul Serviciului Rutier Suceava au oprit pentru control pe strada Biruintei din municipiul Suceava autoutilitara condusa de catre un barbat, de 53 de ani, din municipiul Suceava. In urma testarii efectuate cu aparatul etilotest a barbatului a rezultat valoarea de 1.27 mg/l alcool pur in aer expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Jud.Suceava in vederea recoltarii mostrelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de "refuzul conducatorului unui vehicul de a se supune recoltarii mostrelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei". Joi noapte, un echipaj de politie din cadrul din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, au oprit in trafic, pe raza comunei Fratautii Vechi, D.J. 178F, autoturismul condus de un barbat, de 51 ani, localnic.Intrucat acesta emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,17 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care s-a procedat la transportarea acestuia la Spitalul Municipal Radauti in vederea recoltarii de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Politistii efectueaza in cauza cercetari cu privire la infractiunea de "conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante".