Doi soferi au fost prinsi la volan fara permis de conducere

Doi barbati au fost prinsi de politistii suceveni la volan fara permis de conducere. Duminica, in jurul orei 16.30, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe DN 17A, din comuna Dornesti, autoturismul condus de un localnic de 60 de ani.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere suspendat, iar autoturismul are inspectia tehnica periodica(ITP) expirata din 31 august 2018 si asigurarea auto obligatorie expirata din 20 septembrie 2018.

Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul de catre o persoana care are permisul de conducere suspendat.

Totodata, pentru neregulile constatate, politistii au procedat la sanctionarea contraventionala a conducatorului auto, iar ca masura complementara s-a dispus retinerea certificatului de inmatriculare al autoturismului, precum si placutele cu numerele de inmatriculare.

Anterior, in jurul orei 15.00, o patrula din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ipotesti a oprit pentru control pe DC 65, din comuna Veresti, autoutilitara condusa de un localnic de 32 de ani.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere".