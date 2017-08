Doi soferi beti s-au ciocnit cu masinile in trafic, la Vicovu de Jos, dupa ce unul din ei a intrat aiurea in depasire Galerie Foto

Soferul care a provocat accidentul avea o alcoolemie de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident rutier, sambata dupa amiaza, la Vicovu de Jos, dupa ce masinile a doi soferi bauti s-au ciocnit. Autoturismele au fost avariate iar unul dintre soferi a fost ranit. Un sofer de 42 de ani, pe nume Farcas Constantin, din comuna Curtesti, judetul Botosani, in timp ce conducea autoturismul din directia comuna Putna catre comuna Galanesti, ajungand in centrul comunei Vicovu de Jos, pe un sector de drum in curba periculoasa la dreapta, a intrat in depasirea unui autoturism care circula in fata sa. Pe contrasens insa, masina acestuia a acrosat frontal o autoutilitara condusa de Gore Dorin, de 42 de ani, din comuna Galanesti, care circula regulamentar. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a lui Gore Dorin. La fata locului au ajuns echipaje de la SMURD dar si politistii. Surpriza a venit atunci cand agentii au verificat pe cei doi soferi cu etilotestul. Farcas Constantin avea o alcoolemie de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat iar Gore Dorin o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cei doi au fost condusi la spital pentru recoltarea de probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, asa cum cere procedura. Politistii au deschis dosar penal de cercetare pentru vatamare corporala din culpa dar si pentru conducerea vehiculului pe drumurile publice in stare de ebrietate.