Doi soferi, din care un jandarm, ajunsi cu masinile in sant dupa ce au evitat impactul cu alt vehicul aflat pe contrasens VIDEO

Accident rutier, pe DE 85, la Cumparatura. Doua masini au ajuns in sant si au suferit avarii. Una dintre ele era condusa de un jandarm de la Scoala de Jandarmi Falticeni, care a incercat sa evite un vehicul intrat aiurea pe contrasesns,chiar in fata sa. Jandarmul, pe nume Bordianu Bogdan, de 30 ani, se deplasa catre municipiul Suceava cu autoturismul marca Audi. In momentul in care acesta a ajuns intr-o curba usoara la stanga, din contrasens venea un ansamblu de vehicule format dintr-un camion si o remorca. La un moment dat, remorca a derapat si a patruns pe sensul de deplasare a vehiculului condus de jandarm. Pentru a evita impactul, acesta a virat dreapta, parasind partea carosabila si intrand lateral in santul de langa drum. In spatele autoturismului marca Audi, pe aceeasi directie de deplasare se afla un autoturism marca BMW, condus de catre un tanar de 25 ani. Intrucat remorca circula tot pe contrasens din cauza derapajului si acesta a tras dreapta de volan, intrand la randul sau in santul de langa partea carosabila. Soferul ansamblului de vehicule format dintr-un camion a oprit la o distanta de circa 20 metri fata de locul producerii evenimentului si a declarat verbal ca i-a derapat remorca din cauza vantului.In urma accidentului de circulatie a rezultat avarierea celor doua autoturisme. Soferii au fost supusi testului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat.